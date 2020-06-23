جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقدة رئيس الحكومة المصرية اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء، للإعلان عن الإجراءات الجديدة التي تم التوافق عليها في اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.
وقال مدبولي، إن "عدم انتظام الأطقم الطبية هو سبب تفاقم أزمة فيروس كورونا وزيادة أعداد المصابين والوفيات".
وأكد أن "من يتغيب سيتخذ ضده كل القرارات الإدارية، لأن التقاعس يضر بأرواح المواطنين".
وأوضح "كل همنا ألا تخرج الأمور عن السيطرة. لا نستطيع فعل شئ مع زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا. هذه هي طبيعة أي وباء".
وأشار إلى "تحقيق الحكومة المصرية نجاحا بصورة معقولة في التعامل مع أزمة تفشي كورونا".
ولفت إلى أن "الحكومة تدرك جيدا أن هناك فترة ستزداد فيها نسب الإصابة والوفيات بفيروس كورونا".
وكان مصطفى مدبولي قد أعلن، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران.
كما تقرر عودة وسائل النقل الجماعي للعمل من الرابعة صباحا وحتى منتصف الليل، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء المصري يحذر الأطقم الطبية من التقاعس ويهدد بإجراءات رادعة... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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