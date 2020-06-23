جنرال إسرائيلي سابق: خطة "الضم" كارثة للأمن القومي في بلادنا

ونقلت القناة العبرية "السابعة"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الجنرال عاموس جلعاد، رئيس الهيئة السياسية والأمنية السابق في وزارة الدفاع الإسرائيلية، معارضته لضم الضفة الغربية وغور الأردن، وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها.

وأفادت القناة بأن الجنرال عاموس جلعاد قد شدد على أن خطة الضم كارثة للأمن القومي الإسرائيلي، قائلا "لماذا يجب أن نهتز لشيء لا فائدة له".

وتخطط إسرائيل لضم أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة وغور الأردن، الذي يمتد بين بحيرة طبريا والبحر الميت، ويعيش في هذه المستوطنات التي يعتبرها الفلسطينيون والمجتمع الدولي غير قانونية، أكثر من 600 ألف إسرائيلي.

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