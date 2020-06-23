الناتو "منزعج" من تزايد أنشطة روسيا العسكرية في ليبيا

بروكسل/الخليج 365

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، إن الناتو "منزعج"، والحلفاء يشعرون بـ"القلق" من تزايد أنشطة روسيا العسكرية في ليبيا.

جاء ذلك الثلاثاء خلال مشاركته في برنامج بعنوان "منتدى بروكسل" نظمه مؤسسة "German Marshall Fund" الفكرية.

وشدد ستولتنبرغ على "انزعاج" الناتو من سياسة روسيا حيال شرق المتوسط عموما، وزيادة قدراتها العسكرية في ليبيا عبر الطائرات الحربية والمقاتلين الأجانب.

وأضأف أن الحلفاء متفقون على ضرورة متابعة الوضع عن كثب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

Advertisements

وأشار إلى أن أعضاء الحلف متفقون أيضا بشأن ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في ليبيا، برعاية الأمم المتحدة.

وحول ادعاءات "تحرش سفن تركية بسفينة فرنسية" في المتوسط، قال ستولتنبرغ إن هذا الأمر يخص دولتين عضوتين في الناتو.

وأشار إلى تقديم الجانبين روايتين مختلفتين للغاية حول ما حدث، وأن المسؤولين العسكريين في الناتو، مازالوا يواصلون العمل لمعرفة تفاصيل الحادثة.

والسبت، أكد وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أنّ ادعاءات تحرش سفن تركية بسفن فرنسية لا تمت للحقيقة بصلة.

وكان مسؤول بوزارة الدفاع الفرنسية زعم في تصريح لوسائل إعلامية، أن البحرية التركية اعترضت سفينة فرنسية كانت تشارك في مهام لحلف شمال الأطلسي في المتوسط.

بدورها، أكّدت مصادر عسكرية تركية للأناضول، عدم صحة المزاعم، وكشفت أن السفينة الحربية تزودت بالوقود من الجانب التركي قبل الحادثة المزعومة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.