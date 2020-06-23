استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

رام الله/ أيسر العيس/ الخليج 365

استشهد شاب فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، الثلاثاء، بحسب مسؤول محلي.

وفي حديثه للأناضول، قال رئيس بلدية "أبو ديس" (جنوبي الضفة) أحمد أبو هلال، إن الشاب أحمد مصطفى عريقات (27 عاما)، استشهد إثر إطلاق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مركبة كان يستقلها على حاجز "الكونتينر"، شمالي بيت لحم.

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وأوضح أن "الشهيد عريقات كان عائدا من بيت لحم، حيث كانت تجري التحضيرات لإتمام زفاف شقيقته، إلى بلدة أبو ديس، مسقط رأسه، (شرقي القدس المحتلة).

وأشار أبو هلال إلى أن السلطات الإسرائيلية احتجزت الجثمان.

ولم يعرف على الفور سبب إطلاق النار على الشاب، كما لم يصدر بيان فوري من السلطات الإسرائيلية بخصوص الواقعة.

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