كورونا.. 9 وفيات في الجزائر و19 إصابة بلبنان

الجزائر، لبنان/ الخليج 365

أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل 9 وفيات بكورونا، فيما رصدت لبنان 19 إصابة بالفيروس.



وأفادت الصحة الجزائرية، بتسجيل 9 وفيات و157 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 115 مريضا.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 12 ألفا و77، منها 861 وفاة، و8 آلاف و674 حالة تعاف.

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وفي لبنان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 54 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1622، منها 1098 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 32.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و268 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 476 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و992 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.