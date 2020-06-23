أنقرة: الفائزون بحج 2020 سيؤدون الفريضة في 2021

أنقرة/ الخليج 365

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية، الثلاثاء، أن الفائزين بحق أداء الحج للعام الحالي من المواطنين، سيؤدون الفريضة في 2021 "بشكل مباشر دون قرعة".

جاء ذلك في بيان للشؤون الدينية، بعد قرار السعودية اقتصار أداء عبادة الحج للعام الحالي على المقيمين داخل البلاد، وعدم قبول الحجاج من الخارج بسبب جائحة كورونا.

وقالت الشؤون الدينية، في بيان، إن عدد المتقدمين الأتراك لأداء فريضة الحج للعام الجاري، بلغ مليونين و298 ألفا و800.

وأضافت أن نتيجة القرعة بتاريخ 9 يناير/كانون الثاني الماضي، أسفرت عن فوز 83 ألفا و430 شخصا بحق أداء الحج، وأنهم بدأوا بتسديد القسط الأول من رسوم الحج اعتبارا من 13 من ذات الشهر.

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ولفتت إلى أنها تابعت أخبار تفشي الفيروس عن كثب منذ البداية، وأجلت مواعيد القسطين الثاني والثالث، بسبب احتمال إلغاء الحج للعام الحالي بسبب كورونا.

وأفادت أنه "سيتم تحويل حق أداء الحج للفائزين بها بنتيجة القرعة العام الجاري إلى 2021 من دون قرعة".

وأوضحت رئاسة الشؤون الدينية أنها ستعيد رسوم التسجيل للفائزين بحق أداء الحج، العام الحالي.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت السعودية ضوابط صارمة لـ"حج محدود" هذا العام يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة.

وقال وزير الصحة توفيق الربيعة إن أداء الحج سيكون بأعداد محدودة للغاية؛ حيث "يتوقع أن يكون العدد في حدود آحاد آلاف" (أقل من 10 آلاف).

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