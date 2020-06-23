كورونا.. 84 وفاة بالعراق و1176 إصابة في قطر

العراق، قطر/ الخليج 365

أعلن العراق، الثلاثاء، تسجيل 84 وفاة بكورونا، فيما سجلت قطر 1176 إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة العراقية بتسجيل 84 وفاة و1826 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 968.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 34 ألفا و502، توفي منها 1251، بينما تعافى 15 ألفا و753.

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وفي قطر، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1176 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 1545.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 89 ألفا و579، منها 71 ألفا و501 حالة تعاف، فيما استقرت الوفيات عند 99.

وحتى مساء الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و249 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 475 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و983 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.