العراق.. مجهولون يحرقون كابلات الإنترنت القادمة من إيران

بغداد/علي جواد/ الخليج 365
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، الثلاثاء، تعرض كابلات الإنترنت الرئيسية القادمة من إيران، للحرق، بالقرب من معبر بدرة البري بين البلدين.
وقال المكتب الإعلامي بالوزارة، إن "الكابلات الرئيسية الناقلة للسعات الدولية القادمة من الجارة إيران، تعرضت إلى عملية تخريب متعمدة من قبل جهات مجهولة، حيث تعرضت للحرق قرب منفذ بدرة الحدودي في محافظة واسط".
وأضاف البيان أن "هذا التخريب المتعمد أدى إلى فقدان جزء كبير من السعات الدولية الداخلة للبلاد".
وأشار أنه "على الفور استنفرت الوزارة المهندسين والفنيين، وبإشراف مباشر من وزير الاتصالات أركان الشيباني لتعويض كل السعات المفقودة من خلال المنافذ الأخرى".
ولم تتبن أي جهة مسؤولية إلحاق الضرر بالكابلات الناقلة لسعات الإنترنت الدولية.
ومنذ عام 2003، تفرض شركات القطاع الخاص سيطرتها على خدمة الإنترنت، إلى جانب شركات الاتصالات التي تستحوذ على إدارة خدمة الاتصالات المتنقلة في البلاد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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