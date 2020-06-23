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الجيش اللبناني يتسلم حاوية ذخيرة من تركيا

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بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

تسلم الجيش اللبناني، الثلاثاء، حاوية ذخيرة حية من عيارات مختلفة مقدمة من تركيا.

وقال بيان للجيش اللبناني، وصل الخليج 365 نسخة منه، إن "مديرية العتاد في الجيش تسلّمت عبر مرفأ بيروت مستوعبَ (حاوية) ذخيرة من عيارات مختلفة مقدمة هبة من السلطات التركية".

وفي مارس/آذار 2018، سلمت السفارة التركية لدى بيروت، الجيش اللبناني، 147 قطعة غيار للدبابات ولناقلات الجنود المدرعة، تصل قيمتها إلى مليون دولار.

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وأدرجت تركيا لبنان في "برنامج المساعدة العسكرية الخارجية التركي" عام 2015.

وتعهدت تركيا، خلال مؤتمر "روما 2" مارس/آذار 2018، بدعم القوات المسلحة اللبنانية عبر توسيع مساعداتها العسكرية للمؤسسات الأمنية اللبنانية في السنوات المقبلة.

كما تعهدت بتقديم معدات عسكرية، بقيمة 7 ملايين دولار، إلى "الفوج النموذجي" (قوات خاصة لبنانية) الذي سيتم إنشاؤه في جنوبي لبنان فور إبرام الاتفاقات اللازمة.

وتشارك تركيا في قوات "يونيفيل" البحرية المعنية بمراقبة تنفيذ قرار وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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