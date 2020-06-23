"يونيسف" تقدم شحنة مساعدات طبية لليمن

اليمن/ عزيز الأحمدي/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الثلاثاء، هبوط طائرة شحن في مطار العاصمة صنعاء، تحمل 19 طنا من المساعدات الطبية مقدمة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لمواجهة فيروس كورونا.

وأوضحت وكالة أنباء سبأ (النسخة التابعة للحوثيين)، أن "الطائرة تلقت كافة الخدمات الملاحية الجوية والتسهيلات المعمول بها في المطارات الدولية".

وأضافت أن "فريقا متخصصا من مطار صنعاء نفذ أعمال رش وتعقيم للشحنة في إطار تعزيز الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا".

وعلى مدار 3 أسابيع، وصلت 11 شحنة تابعة ليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية الإعلامي، اليمن، محملة بمعدات طبية لمواجهة كورونا، حسب رصد مراسل الخليج 365.

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وحتى مساء الإثنين، سجل اليمن، 967 إصابة بفيروس كورونا، منها 257 وفاة و350 حالة تعاف.

فيما لم تعلن جماعة "الحوثي" سوى 4 حالات إصابة بالفيروس بينها حالة وفاة في المناطق الخاضعة لسيطرتها، حتى 18 مايو/أيار الماضي.

وردا على اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء العدد الحقيقي للضحايا، قالت "الحوثي"، في تصريحات سابقة إنها "تحاول السيطرة على حالة الهلع التي تنتاب المجتمع"، في إقرار غير مباشر بتفشي الفيروس.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

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