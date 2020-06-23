"ي ب ك" الإرهابية تفرض مناهجها التعليمية بمدارس شمال سوريا

الحسكة/ محمد مستو/ الخليج 365

استكملت منظمة "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابية، فرض مناهجها التعليمية في كافة المدارس الابتدائية والثانوية، بمناطق سيطرتها شمالي شرقي سوريا.

وذكر مراسل الخليج 365، أن المنظمة أصدرت، الثلاثاء، قرارا بفرض مناهجها على الصف الثالث الثانوي، بعدما فرضته على الصفوف الدراسية الأخرى سابقا.

وأوضح أن القرار يشمل إغلاق المدارس التابعة لوزارة تعليم النظام السوري، وتلك الخاصة، التي لا تدرس مناهج المنظمة.

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وبدأت المنظمة بفرض مناهجها التعليمية على المدارس الابتدائية بالمناطق الخاضعة لسيطرتها منذ 2015، قبل فرضها في 2017 على المدارس الإعدادية.

وفي عام 2018، فرضت المنظمة الإرهابية، تلك المناهج، على الصفين الأول والثاني من المرحلة الثانوية.

وتحتوي مناهج المنظمة، التي اطلع عليها مراسل الخليج 365، على أفكار غريبة عن المجتمع السوري، من خلال إعطاء صورة خاطئة عن الإسلام.

كما تقدس تلك المناهج، شخصية عبد الله أوجلان زعيم المنظمة الإرهابية المسجون في تركيا منذ 1999، وتصفه بـ"المعلم الأول"، إلى جانب تشجيع الأطفال على حمل السلاح من خلال وضع صور لأطفال بزي عسكري في المواد الدراسية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.