اليمن.. مقتل قائد عسكري رفيع في معارك ضد "الحوثيين"

اليمن /الخليج 365

أعلنت الحكومة اليمنية، الثلاثاء، مقتل قائد عسكري رفيع المستوى، في معارك ضد مسلحي "الحوثي" بمحافظة مأرب شرقي البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية "سبأ"، بأن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك، "قدم العزاء والمواساة في استشهاد رئيس عمليات المنطقة العسكرية الثالثة (تضم عدة محافطات بينها مأرب) العميد الركن ناجي علي حنشل".

وأضافت الوكالة أن "حنشل قتل أثناء قيادة المعارك ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غربي مأرب".

ولم تتطرق الوكالة عن تفاصيل ملابسات أو زمن مقتله، فيما لم يصدر تعليق من الحوثيين حول الأمر.

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والأحد، دعا المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في بيان، الأطراف المتصارعة إلى وقف التصعيد العسكري المستمر في جميع أنحاء البلاد، مستنكرا الأعمال العدائية المتزايدة مؤخرا في محافظتي الجوف (شمال) ومأرب.

يأتي ذلك في ظل تصاعد المواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين بعدة جبهات بينها مأرب، إثر تعثر الجهود الأممية الرامية إلى إعادة الأطراف المتصارعة لطاولة الحوار.

ويعاني اليمن حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري عربي، بقيادة الجارة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين، المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، حيث بات 80 بالمئة من سكان اليمن بحاجة لمساعدات، في بلد يعاني من انهيار شبه تام في كافة قطاعاته، خاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.