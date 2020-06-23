لبنان.. النيابة تتهم رجل دين شيعي بـ"لقاء إسرائيليين"

بيروت/وسيم سيف الدين/الخليج 365

وجهت النيابة اللبنانية، الثلاثاء، عدة اتهامات لرجل الدين الشيعي البارز والمعارض لحزب الله "علي الأمين" بينها "لقاء مسؤولين إسرائيليين" و"التحريض بين الطوائف" و"مهاجمة المقاومة".

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية: "النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، ادعت على السيد علي الأمين، بجرائم الاجتماع مع مسؤولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة وشهدائها بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن".

وأضافت الوكالة اللبنانية أن الدعوى "تقدم بها مجموعة محامين".

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وشارك "الأمين"، نهاية 2019 في مؤتمر لحوار الأديان بمملكة البحرين، حول التنوع الديني، بتنظيم من مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بالتعاون مع مؤسسة الأعمال والحرية الدينية في واشنطن.

وحضر المؤتمر الحاخام الأكبر لإسرائيل سابقاً شلومو عمار، إلى جانب نحو 60 شخصية ورجال دين من دول عدة من بينها الكويت ولبنان ومصر والأردن، وتناولت الصحف الإسرائيلية الخبر، محتفلة بلقاء "عمار" مع "الأمين" في صورة تذكارية.

ونفى "الأمين" في مؤتمر صحفي في 19 ديسمبر/كانون أول 2019، الاتهامات الموجهة له بالتطبيع مع إسرائيل، عادّاً أن الانتقادات جاءت "تتويجاً لمجموعة من الحملات القديمة التي كان يقوم بها حزب الله ضدّي شخصياً لرفضي القديم - الجديد المشروع الإيراني الذي يحملونه في لبنان والمنطقة".

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