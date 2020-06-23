كورونا.. 4 وفيات في الكويت واثنتان بالبحرين

الكويت، البحرين / الخليج 365

أعلنت الكويت، الثلاثاء، تسجيل 4 وفيات بكورونا، فيما سجلت البحرين حالتي وفاة بالفيروس.

وأفادت الصحة الكويتية بتسجيل 4 وفيات و742 إصابة بالفيروس، إضافة إلى تعافي 534 مريضا.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 41 ألفا و33، منها 334 وفاة، و32 ألفا و304 حالات تعاف.

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وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة، في بيان، تسجيل حالتي وفاة وإصابة 643 بالفيروس.

وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات بلغت 22 ألفا و407، بينها 66 وفاة، و16 ألفا و862 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و242 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 475 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و982 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.