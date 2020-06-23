بارزاني يدعو لإعادة التنسيق بين الجيش العراقي و"البيشمركة"

بغداد / إبراهيم صالح / الخليج 365

دعا رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، مسرور بارزاني، الثلاثاء، إلى إعادة التنسيق بين الجيش العراقي وقوات الإقليم المعروفة باسم "البيشمركة"، لاحتواء خطر تنظيم "داعش" الإرهابي في المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.

جاءت هذه الدعوة خلال لقاء بارزاني مع وفد برئاسة الملحق العسكري في السفارة الأمريكية لدى بغداد الجنرال إرنيست تايكرت، وفق بيان صادر عن حكومة الإقليم.

وذكر البيان، أنه "جرى بحث آخر مستجدات الوضع في العراق، والتأكيد على أهمية وجود تنسيق مشترك بين قوات البيشمركة والجيش العراقي".

ونقل البيان عن تايكرت إشارته إلى "استمرار بلاده بتقديم الدعم لقوات البيشمركة التي لعبت دورا محوريا في التصدي للإرهاب في المنطقة".

وأشار تايكرت إلى أن "إقليم كردستان حليف مهم واستراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة".

من جانبه، أبدى بارزاني "قلقه البالغ إزاء تدهور الوضع الأمني" في المناطق المتنازع عليها بين الإقليم والحكومة الاتحادية.

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ودعا بارزاني إلى "تفعيل آلية التنسيق الأمني المشترك بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة لإعادة الأمن والاستقرار إلى تلك المناطق".

ولم يصدر تعليق فوري من الحكومة العراقية بشأن هذه الدعوة أو حديث بارزاني بشأن "تدهو الوضع الأمني" في المناطق المتنازع عليها بينهما.

وانقطع التنسيق بين الجيش العراقي وقوات البيشمركة منذ انسحاب الأخيرة من المناطق المتنازع عليها أمام تقدم الجيش العراقي عام 2017 في أعقاب استفتاء الانفصال الذي أثار غضب بغداد.

وساهم التوتر بين الجيش العراقي والبيشمركة وغياب التنسيق بينهما في توفير بيئة مناسبة لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي لزيادة نشاطه في تلك المناطق.

وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، وذلك بإسناد من التحالف الدولي بقيادة أمريكا.

إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.

ويواصل التحالف الدولي إسناد القوات العراقية في محاربة فلول "داعش" إلا أن وتيرة عملياته تراجعت على نحو ملحوظ في الأشهر الأخيرة على خلفية هجمات صاروخية تستهدف قواته في القواعد العسكرية العراقية ويشنها في الغالب فصائل موالية لإيران.

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