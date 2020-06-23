كورونا.. 79 إصابة في فلسطين و5 بالأردن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت فلسطين، الثلاثاء، تسجيل 79 إصابة بكورونا، فيما رصدت الأردن إصابة 5، بينما لم تسجل تونس أي إصابة بالفيروس.

وأفادت الصحة الفلسطينية، في بيان، بتسجيل 79 إصابة في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وارتفع إجمالي الإصابات إلى 1363، بينها 5 وفيات، و616 حالة تعاف، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 إصابات بالفيروس، إضافة إلى تعافي 21 حالة.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 1047، منها 772 حالة تعاف، فيما توقفت الوفيات عند 9.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة عدم تسجيل أي إصابة جديدة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات استقر عند 1159، منها 50 وفاة، و1023 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و233 ألفا، توفي منهم ما يزيد على 475 ألفا، وتعافى أكثر من 4 ملايين و972 ألفا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.