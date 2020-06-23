مروى الساحلي/الخليج 365
أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية شيراز العتيري، الثلاثاء، تأجيل 700 نشاط ثقافي إلى عام 2021، بسبب فيروس كورونا.
وقالت العتيري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، إن قطاع الثقافة يعد أكثر القطاعات تضررا بسبب كورونا في بلادها.
وأوضحت أن "700 نشاط ثقافي تمّ تأجيله إلى العام المقبل، كما تم إغلاق الفضاءات ودور الثقافة والمكتبات بسبب تداعيات الفيروس".
وأشارت الوزيرة التونسية إلى تراجع الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسات والمراكز الثقافية في بلادها. دون تفاصيل أكثر.
وتضم تونس نحو 220 دارا ومؤسسة ومركزا ثقافيا، فيما تبلغ مخصصاتها المالية 470 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار) حسب أخر موازنة للدولة.
وحتى مساء الإثنين، سجلت تونس إجمالا 1157 إصابة بكورونا، بينها 50 وفاة، و1020 حالة تعاف.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا.. تأجيل 700 نشاط ثقافي في تونس إلى 2021 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة انباء الاناضول وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.