كورونا.. تأجيل 700 نشاط ثقافي في تونس إلى 2021

مروى الساحلي/الخليج 365

أعلنت وزيرة الشؤون الثقافية التونسية شيراز العتيري، الثلاثاء، تأجيل 700 نشاط ثقافي إلى عام 2021، بسبب فيروس كورونا.

وقالت العتيري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، إن قطاع الثقافة يعد أكثر القطاعات تضررا بسبب كورونا في بلادها.

وأوضحت أن "700 نشاط ثقافي تمّ تأجيله إلى العام المقبل، كما تم إغلاق الفضاءات ودور الثقافة والمكتبات بسبب تداعيات الفيروس".

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وأشارت الوزيرة التونسية إلى تراجع الاعتمادات المالية المخصصة للمؤسسات والمراكز الثقافية في بلادها. دون تفاصيل أكثر.

وتضم تونس نحو 220 دارا ومؤسسة ومركزا ثقافيا، فيما تبلغ مخصصاتها المالية 470 مليون دينار (نحو 164 مليون دولار) حسب أخر موازنة للدولة.

وحتى مساء الإثنين، سجلت تونس إجمالا 1157 إصابة بكورونا، بينها 50 وفاة، و1020 حالة تعاف.

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