كورونا.. استئناف النشاط الكروي في المغرب

الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الخليج 365

أعلن وزير الشباب والرياضة المغربي، عثمان الفردوس، الثلاثاء، استئناف النشاط الكروي نهاية يوليو/تموز المقبل، بعد توقف دام لأكثر من 3 أشهر، بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وقال الفردوس في لجنة برلمانية بمجلس النواب: "قررنا أن تستأنف التداريب هذا الأسبوع، تستمر حتى نهاية يوليوز المقبل، لتنطلق مباريات البطولة الوطنية".

وأضاف "جامعة كرة القدم المغربية ستعلن بعد ساعات عن بروتوكول صحي، تم إعداده بتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية، استعدادًا لاستئناف المباريات".

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والثلاثاء الماضي، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 92 إصابة بكورونا، إضافة إلى تعافي 18 مريضا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و264، منها 8 آلاف و384 حالة تعاف، بينما استقر عدد الوفيات عند 214 .

وقررت الحكومة المغربية، الأحد الماضي، استئناف الأنشطة التجارية والترفيهية والنقل العمومي بين المدن والرحلات الجوية الداخلية وفق شروط محددة، وذلك اعتبارا من 25 يونيو/حزيران الجاري.

وكانت السلطات قد أوقفت جميع مباريات كرة القدم "لأجل غير مسمى" منذ 14 مارس/آذار الماضي، بسبب انتشار الفيروس.

ويتصدر نادي الوداد الرياضي ترتيب فرق الدرجة الأولى في الدوري المغربي، برصيد 36 نقطة من 18 مباراة، بواقع مباراتين أقل من نادي الفتح الرباطي صاحب المركز الثاني برصيد 35 نقطة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.