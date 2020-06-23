مقتل 5 مدنيين إثر تفجير إرهابي في "نبع السلام"

أنقرة / الخليج 365

قتل 5 مدنيين وأصيب 12 بجروح، الثلاثاء، جراء تفجير نفذه تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي في قرية "تل حلف" الواقعة ضمن منطقة "نبع السلام" شمالي سوريا.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في تغريدة عبر تويتر، ، أن تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي يواصل هجماته الغادرة ضد المدنيين السوريين الأبرياء في منطقة "نبع السلام".

وأوضحت الوزارة أن تفجيرا نفذه إرهابيو التنظيم أمام محل تجاري في قرية تل حلف أسفر عن مقتل 5 مدنيين وإصابة 12 آخرين بجروح.

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وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.



وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.



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