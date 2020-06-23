كورونا.. 39 وفاة بالسعودية واثنتان بالإمارات

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السعودية، الثلاثاء، تسجيل 39 وفاة بفيروس كورونا، والإمارات وفاتين.

ففي السعودية، أفادت وزارة الصحة، بتسجيل 39 وفاة، و3 آلاف و139 إصابة، و4 آلاف و710 حالة تعاف.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 164 ألفا و144، بينها ألفا و346 وفاة، و109 آلاف و885 إصابة.

Advertisements

وفي الإمارات، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل حالتي وفاة، و380 إصابة، إضافة إلى 657 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة في بيان، أن حصيلة المصابين وصلت الى 45 ألفا و683، بينها 305 وفيات، و33 ألفا و703 حالة تعاف.

وحتى عصر الثلاثاء، تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و221 ألفا، توفي منهم أكثر من 474 ألفا، وتعافى ما يزيد على 4 ملايين و965 ألفا، وفق "ورلدوميتر".



الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.