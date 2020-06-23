قطر ستوزع مساعدات لـ 100 ألف أسرة فقيرة بغزة

غزة / نور أبو عيشة/ الخليج 365-

أعلنت اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، الثلاثاء، أنها سوف تصرف مساعدات نقدية على 100 ألف أسرة فلسطينية فقيرة، مطلع الأسبوع المقبل.

وقال رئيس اللجنة، محمد العمادي، في بيان وصل وكالة الخليج 365، نسخة عنه "إن عملية الصرف ستتم عبر فروع مكاتب البريد في محافظات غزة بواقع 100 دولار لكل أسرة".



وبيّن العمادي أن عملية الصرف ستتم "بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة بغزة، وضمن معايير السلامة للمستفيدين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)".

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، من أوضاع اقتصادية ومعيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة "حماس" بالانتخابات البرلمانية، صيف 2006.

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