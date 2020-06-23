اخبار الخليج

بدء الاجتماع العربي الطارئ لبحث تطورات سد النهضة

0 نشر
صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

بدأت اليوم أعمال الجلسة الثانية للاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول على مستوى وزراء الخارجية العرب المخصصة لمناقشة تطورات ملف سد النهضة الإثيوبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، برئاسة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان يوسف بن علوي، بناء على طلب مصر؛ وذلك بعد انتهاء الاجتماع الأول الذي خصص لمناقشة تطورات الوضع في ليبيا.

وألقى وزير الخارجية المصري سامح شكري كلمة أمام الاجتماع، تناول فيها الموقف المصري من السد ومبررات الذهاب بالملف إلى مجلس الأمن الدولي بغية استئناف المفاوضات الثلاثية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بدء الاجتماع العربي الطارئ لبحث تطورات سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا