شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» تكشف شروط عودة المقيمين المغادرين للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فرق التحرير:

أعلنت المديرية العامة للجوازات، ‬⁩بأنه ليس هناك عودة للمقيمين الذين غادروا المملكة إلا بعد انتهاء جائحة ⁧‫كورونا‬⁩ وبموجب تأشيرة دخول سارية المفعول.

ويأتي هذا القرار من المديرية العامة للجوازات بعد قرار المملكة اقتصار الحج هذا العام على حجاج الداخل من كل الجنسيات وبأعداد محدودة جدا.

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وعن آلية تمديد التأشيرات للمقيمين العالقين خارج المملكة قالت الجوازات في وقت سابق: “في حال المستفيد خارج المملكة سيتم الإعلان عن استئناف آلية تمديد تأشيرة الخروج والعودة بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا المستجد”، علماً انه في حال صدور قرارات او تعليمات جديدة سوف يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية.

وفي وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه في حال انتهاء مدة تأشيرة زيارة العمل (90) يوماً، فإنه يتم التمديد عبر حساب المستضيف في منصة أبشر (أفراد، أعمال) ويشترط وجود تأمين طبي للزائر وفق الشروط المحددة للخدمة من أجل إتمام الإجراء.

جاء ذلك في رد من الجوازات على استفسار أحد المستفيدين على موقع “تويتر”، حيث تساءل قائلا: “لدي صديق يحمل تأشيرة زيارة عمل وقد مضت 90 يوما فترة الإقامة ويريد مراجعة الجوازات لتمديد الإقامة لأنه لم يستطيع الخروج من المملكة قبل انتهاء 90 يوما بسبب فيروس كورونا ولم يستطع أخذ موعد لأنه لا يوجد معه الا رقم الحدود فما العمل؟”.