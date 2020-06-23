شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فترة من تصدرها مناطق المملكة.. الرياض تتراجع إلى المركز الثالث في إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تراجعت اليوم الثلاثاء، أعداد الحالات الجديدة المسجلة للإصابة بفيروس كورونا في”الرياض”، بعد استمرار تصدرها لتسجيل أعلى الإصابات بين مدن المملكة على مدى الأسابيع الماضية.

وابتعدت العاصمة الرياض، عن موقعها كأكثر مدن المملكة تسجيلا لحالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وحلّت مدينة الرياض في المركز الثالث بعد جدة والدمام، مسجلةً 299 إصابة جديدة، في حين سجّلت جدة 393 إصابة جديدة، وسجّلت الدمام 301 إصابة جديدة.