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شكرا لقرائتكم خبر عن «الأمن السيبراني» يحذر من ثغرات خطيرة في متصفح «جوجل كروم» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذير أمني عالي الخطورة بسبب الثغرات في متصفح Chrome.
وأوضح المركز، في بيان عبر حسابه في “تويتر”، أن Google أصدرت تحديثاً لعدداً من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux، حيث تمكن هذه الثغرات المهاجمين من استغلال الثغرات وتنفيذ الهجمات التالية:
وأوضى المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني بتحديث المتصفح إلى نسخة 83.0.4103.116 حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديث اللازم عبر الرابط التالي (اضغــط هـنا)، موضحة أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوفرة.
طريقة التحديث:
– افتح Chrome
– في أعلى يسار الشاشة انقر على “المزيد” مساعدة ” معلومات عن Google Chrome”
– رقم الإصدار الحالي هو مجموعة الأرقام أسفل كلمة “Google Chrome”
– سيبحث Chrome عن التحديثات وسيقوم بالتحديث التلقائي
– أنقر على إعادة التشغيل
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