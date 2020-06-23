تونس: القبض على 25 مشتبها بانتمائهم لتنظيم إرهابي

أعلن الحرس الوطني التونسي اليوم الثلاثاء، عن إلقاء القبض على عناصر ينظمون اجتماعات غير مرخصة بشواطئ بنزرت ونابل.
وأوضح المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، وبالتنسيق مع الوحدات الجهوية للحرس تمكنت من القبض على 13 عنصرا نظموا اجتماعات غير مرخص فيها بشاطئ عين مستير ببنزرت، بينهم اثنان خالفا الإقامة الجبرية وعنصر آخر محكوم بسنتين سجنا من أجل الانتماء لتنظيم إرهابي.وأضاف الجبابلي أن 12 عناصر آخرين كانوا ينظمون أيضا اجتماعات غير مرخص لها، ألقي القبض عليهم بأحد شواطئ قليبية.
وتم الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضية عدلية في حقهم موضوعها الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي والقيام باجتماعات غير مرخص لها.
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