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شكرا لقرائتكم خبر عن «المعاشات»: صرف 321 مليون درهم معاشات شهر يونيو غداً والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”
أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية للمتقاعدين والمستحقين التابعين للهيئة عن شهر يونيو/ حزيران اليوم الأربعاء، وقالت الهيئة: تبلغ قيمة المعاشات المصروفة لهذا الشهر 321 مليوناً و 477 ألفاً و 024 درهماً مقارنة بنحو 315 مليوناً و 418 ألفاً و 163 درهماً لشهر يونيو من العام الماضي أي بزيادة 6 ملايين درهم، وبلغ عدد المستفيدين من المعاشات لهذا الشهر 16538 متقاعداً و 7415 مستحقاً، مقارنة بنحو 16132 متقاعداً و 6969 مستحقاً عن الشهر نفسه من العام الماضي.
وقالت الهيئة: إضافة إلى ذلك تم صرف معاشات المتقاعدين والمستحقين المدنيين والعسكريين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية، وبلغت قيمة المعاشات المصروفة 263 مليوناً و 418 ألفاً و 763 درهماً نصيب المتقاعدين والمستحقين المدنيين منها 44 مليوناً و 558 ألفاً و 402 درهماً، ونصيب المتقاعدين والمستحقين العسكريين منها 218 مليوناً و 860 ألفاً و 361 درهماً، وبلغ عدد المدنيين المستفيدين من هذه المعاشات 5957 متقاعداً ومستحقاً، بينما بلغ عدد العسكريين المستفيدين من هذه المعاشات 11402 متقاعداً ومستحقاً.
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