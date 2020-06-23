سامي الجميل: من يمنع ضبط حدود الدولة اللبنانية... يعلم بكل المعابر

وقال الجميل في مؤتمر صحفي: "نريد حوارًا حول موضوع السيادة وضبط السلاح ووضع كل بندقية بتصرف الجيش ورفض أي منظومة عسكرية خارج إطار الدولة وحصر السلاح بيد الجيش ومستعدون لتلبية أي حوار حول هذا الموضوع".
وأضاف "من يمنع ضبط حدود الدولة اللبنانية بأوامر من حزب الله والجيش يعلم بكل المعابر".
وتابع "نتمنى على الرئيس عون أن يضع الأمور الأساسية على الطاولة ويدعو لحوار حول المسائل التي تنقذ الواقع الذي نتخبط فيه".
ونوه إلى أن "التهدئة كما أفهمها هي تهدئة الشعب الثائر والذي يرفض الواقع، أما إن كانت تهدئة منّا للمنظومة القائمة فهذا أمر لا نريده لأننا ندعو إلى تغيير المنظومة".
مؤكدا أن "الحلول التي نقترحها لم تأخذ بها السلطة والحل الوحيد بات بصندوق النقد الذي ذهبت إليه السلطة بثلاثة أرقام وهي "جرصة" للبنان ولا أعرف ما إذا كان صندوق النقد يأخذنا على محمل الجد".
© Sputnik . Patrick Baz
وشدد جميل على أن "الشعب اللبناني لم يمر بظرف كالظرف الحالي منذ المجاعة حتى اليوم"، وأن "الحياة التي يعيشها اللبناني وصلت الى مرحلة كارثية والسلطة عاجزة عن الحل".
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