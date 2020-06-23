ونشرت الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها الرسمية على "تويتر"، المعروفة باسم "إسرائيل بالعربية" تغريدة جديدة لها مساء اليوم الثلاثاء، احتفت وباركت فيها للعريس السعودي، بعدما أقام حفل زفافه عبر "إنستغرام" تجنبا لتفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقالت الخارجية الإسرائيلية: "ألف مبروك وبالتوفيق للعريس السعودي، ولا شك أن المشاركة في بث حي للزفاف تضفي البهجة والسرور في نفوس الجميع في خضم كورونا".
وتابعت صفحة "إسرائيل بالعربية"، "خير بديل آمن للحفلات التي لا تلتزم بالتباعد معرضة حياة المشاركين للخطر. السلامة للجميع".
وكان شاب سعودي في مدينة مكة، قد أقام حفل زفافه عبر "إنستغرام" بحضور أكثر من 300 شخص عبر البث المباشر فقط، بسبب كورونا وتطبيقا للإجراءات الوقائية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعدما أقام حفل زفافه عبر "إنستغرام"... احتفاء إسرائيلي بـ"عريس سعودي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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