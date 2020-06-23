نعود بحذر… الصحة السعودية تنشر فيديو ضوابط عودة الحياة الطبيعية

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "هناك عادات مهمة لابد من الالتزام بها لكي نعود بحذر، أبرزها الوضوء في المنزل عند الذهاب للمسجد، والابتعاد عن التزاحم عند الدخول والخروج، وتغطية الأنف، وإحضار الأدوات الشخصية".
وتابع: "يفضل الركوب في المقعد الخلفي عند استخدام سيارات الأجرة والنقل المشترك، مع حجز التذاكر إلكترونيا عند رغبتك في السفر"، مضيفا: "ننصح بعدم ذهاب كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة إلى أماكن الترفيه".
وسجلت الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، 3139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى أكثر من 164 ألف إصابة، في حين تجاوز عدد المتعافين 109 آلاف شخص، ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1346 حالة.
وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، أول أمس الأحد 21 يونيو/ حزيران، عودة الأنشطة الطبيعية للمجتمع السعودي بعد توقف دام 3 أشهر تقريبا، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
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