شكرا لقرائتكم خبر عن كاتبة بحرينية: مصر تحارب الإرهاب فى ليبيا بالنيابة عن العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الكاتبة البحرينية منى علي المطوع، أن هناك تهديدات جديدة تطال الأمن القومي العربي وتهدد السلم الأمني والأهلي وهو الصراع الدائر في ليبيا بين الداعمين لشرعيتها وعروبتها.

وتابعت فى مقالها بصحيفة الوطن البحرينية، الذى جاء تحت عنوان، "مصر تحارب الإرهاب في ليبيا بالنيابة عن العرب": بين أولئك الذين فتحوا الأبواب للاحتلال التركي والميليشيات الداعشية والإرهابية المتطرفة من حكومة الوفاق فقد كان هناك مشروع نقل داعش إلى مصر بعد أن تم إنهاء وجودهم في العراق على يد التحالف الدولي للقضاء على داعش وأمام سقوط مشروع الإخوان في مصر لم يجد الاحتلال التركي والمال القطري وسيلة لإعادة زراعة الخلايا الإرهابية المتطرفة لتهديد أمن منطقة المغرب العربي سوى نقلهم إلى ليبيا.

وأضافت، لذا فأمام التهديدات التي خرجت من قبل هذه الميليشيات للحدود الغربية لمصر فإن التدخل المصري بات واجباً حتمياً وقراراً مصيرياً وهو ما جاء في خطاب الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي وضع النقاط على الحروف حينما كشف عن استعداد مصر للتدخل عسكرياً من أجل حماية أمن ليبيا وأن هذا التدخل تتوافر له الشرعية الدولية، وأن مصر مستعدة لتسليح القبائل الليبية للدفاع عن بلادها، لذا خرجت التأييدات من قبل وطني مملكة البحرين والسعودية والإمارات وأعربت الدول عن تضامنها مع مصر ضد كل من ينوي المساس بأمنها فكل الشعوب الخليجية والعربية مع حماية أمن واستقرار مصر فالتدخل المصري بات أمراً مصيرياً اليوم.

وأكد: مصر قررت أن تحارب بالنيابة عن كل العرب في ليبيا لأجل حماية حدودها الغربية ودعم الأمن القومي العربي وشرعية ليبيا وتطهيرها من الاحتلال التركي والمال القطري الممول للإرهاب وإن خرجت أصوات نشاز ضد التدخل المصري في ليبيا خلال هذه المرحلة فعلينا التدقيق كثيراً في حقيقة انتماءاتها وتوجهاتها.