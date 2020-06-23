شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى فلسطين إلى 1363 مصاب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عصر اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 79 إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل.
وأوضحت الكيلة في بيان صحفي أنّ الإصابات توزّعت (تفوح 70، دورا 5، السموع 3، مدينة الخليل 1)؛ ما يرفع حصيلة الإصابات منذ صباح اليوم الثلاثاء إلى 167 إصابة.
وذكرت أنّ حصيلة الإصابات الإجمالية في فلسطين ارتفعت إلى 1363، وحصيلة الإصابات النشطة إلى 742.
وبيّنت الكيلة أن حصيلة حالات التعافي ارتفعت إلى 616، أما حصيلة حالات الوفاة فتوقفت عند 5 حالات منذ بدء انتشار الفيروس.
وتشهد مدن الضفة الغربية تزايدا ملحوظا في أعداد الإصابات بالفيروس وخصوصا في منطقة الخليل، وذلك بعد أن قررت الحكومة تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية.
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