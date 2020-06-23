شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يدين محاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية اليوم الثلاثاء، المحاولات الإرهابية للحوثيين باستهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه الرياض ونجران وجازان.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير ضيف الله الفايز - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - تضامن بلاده الكامل مع السعودية ووقوفها معها في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها، واستنكار هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين، مؤكداً أن أمن المملكتين واحد لا يتجزأ، وأن أي تهديد لأمن السعودية هو تهديد لأمن واستقرار المنطقة ككل. Advertisements

من جانبها أعربت سلطنة عمان عن أسفها العميق عن استهداف مناطق مدنية في السعودية من خلال طائرات مفخخة من دون طيار وصواريخ باليستية باتجاه مدينتي نجران وجازان اعترضتها قوات التحالف.

ودعت السلطنة -في بيان اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء العمانية- إلى العمل على تجنب التصعيد الذي لن يكون في صالح الأمن والاستقرار في المنطقة والتركيز خلال هذه الفترة على دعم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة لضمان التوصل إلى تسوية سياسية سريعة للأزمة في اليمنية وبما يحفظ أمن ومصالح الدول المجاورة لها.