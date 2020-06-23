شكرا لقرائتكم خبر عن المجلس الإسلامى الأعلى بالجزائر: الرئيس تبون وحده يملك حق تعيين مفتى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال أبو عبد الله غلام الله، رئيس المجلس الإسلامي الأعلى بالجزائر، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون هو الوحيد المخول بتعيين مفتى الجزائر الذى سيكون مقر مجلسه بجامع الجزائر الأعظم، الجارى إنشاؤه حاليا.



وأضاف غلام الله - في تصريحات له اليوم - إن "رئيس الجمهورية يعد السلطة الوحيدة في البلاد الذي يستطيع استحداث مثل هذه المؤسسات ذات المستوى العالي والتي تكون تابعة لرئاسة الجمهورية".



وأشار إلى أن الجميع ينتظر افتتاح جامع الجزائر الأعظم الذي سيضم مقر مجلس الإفتاء، موضحا فكرة اقتراح تعيين مفتي الجمهورية تعود لوزارة الشؤون الدينية عندما كان وزيرا لها.

وأوضح أن مهمة المجلس الإسلامي الأعلى ستكمن في اقتراح وتحديد طريقة عمل المجلس.