شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تعلن إعادة فتح المراكز التجارية وبعض المتاجر اعتبارا من 24 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعًا اليوم برئاسة السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، وبحضور جميع أعضائها ، بديوان عام وزارة الداخلية ؛ لمتابعة تطوّرات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها، والتعامل مع آثارها المختلفة، وقد قررت اللجنة إعادة فتح حزمةٍ جديدةٍ من الأنشطة التجاريّة والصناعيّة ابتداءً من يوم غدٍ الأربعاء الموافق 24 يونيو 2020م، وستقوم الجهات المختصة بالإعلان عن تفاصيلها، والاشتراطات الصحيّة اللازمة لمزاولتها.

وتُشَدِّد اللجنة العُليا بحسب وكالة أنباء عمان على ضرورةِ تَقَيُّدِ الجميعِ بكافة الإجراءات الاحترازية الصادرة عن الجهات المختصة، وتَحَمُّلِ كلّ فرد مسؤولية حماية نفسه وأسرته ومجتمعه من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19).

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يذكرأن، أعلنت وزارة الصحة العمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1318 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، منها 853 لعمانيين، و465 لغير عمانيين، وبذلك يصبح العدد الكلّى للحالات المسجلة في السلطنة 32394 إصابة، و140 وفاة و17279 حالة شفاء.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية - أن إجمالي الفحوصات التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3940 فحصا.

وكان المنتدى الاقتصادى العالمى، أشاد بتجربة سلطنة عُمان فى التعامل مع جائحة كورونا ، موضحا فى مقال نشره على موقعه الإلكترونى، إلى الدور الذي لعبته القطاعات الاقتصاديّة غير النفطية في تعزيز الاستدامة والنمو بالسلطنة، مسلطاً الضوء على القطاع اللوجستي الذي بالرغم من تأثر قسمه الجوي بإغلاق المطارات، إلا أن حركة الشحن البحري واصلت عملها من خلال استقبال أكثر من 200 سفينة في موانىء صحار والدقم وصلالة.