النيابة اللبنانية تتهم مرجعا شيعيا مناهضا لحزب الله بالاجتماع مع إسرائيليين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت النيابة العامة اللبنانية إلى المرجع الشيعي البارز علي الأمين، اتهامات بعقد لقاءات مع مسئولين إسرائيليين على نحو يخالف أحكام قانون مقاطعة إسرائيل، ومهاجمة "حزب الله" وذلك في ضوء بلاغات تقدم بها أشخاص موالون للحزب.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام (وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية) أن النيابة العامة الاستئنافية في محافظة جبل لبنان، أسندت اتهاما إلى المرجع علي الأمين، بارتكاب جرائم الاجتماع مع مسئولين إسرائيليين في البحرين، ومهاجمة المقاومة (حزب الله) بشكل دائم، والتحريض بين الطوائف وبث الدسائس والفتن، والمساس بالقواعد الشرعية للمذهب الجعفري.

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وكان حزب الله قد شن هجوما حادا على "الأمين" على خلفية مشاركته في مؤتمر حوار الأديان الذي استضافته مملكة البحرين في شهر ديسمبر من العام الماضي بحضور ممثلين عن مختلف الأديان والمذاهب والطوائف، من بينهم أحد رجال الدين اليهودي، وبمشاركة سفراء الدول العربية.

ويعد المرجع الشيعي علي الأمين أحد أبرز رجال الدين عن الطائفة الشيعية في لبنان، وهو دائم الانتقاد وبصورة حادة لحزب الله والمشروع الإيراني في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط ونظام ولاية الفقيه، ويطالب بشكل مستمر بحصر السلاح في لبنان لدى المؤسسات العسكرية والأمنية فقط.