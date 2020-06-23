شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين محاولة ميليشيات الحوثى استهداف مناطق مدنية فى السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت وزارة خارجية مملكة البحرين، محاولة ميليشيات الحوثي استهداف مناطق مدنية في المملكة العربية السعودية، من خلال إطلاق عدد من الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار المفخخة.
وأشادت وزارة الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية - ببسالة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي اعترضت هذه الصواريخ والطائرات قبل أن تصل إلى أهدافها، مشددة على موقف مملكة البحرين الثابت ووقوفها في صف واحد إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ضد كل من يحاول المساس بأمنها، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن مصالحها.
وأكدت وزارة الخارجية أن هذه الأعمال الإرهابية من قبل ميليشيات الحوثي - المدعومة من إيران - تشكل تهديدا لأمن المنطقة والعالم ككل، داعية المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسئولياته والوقوف في وجه هذه الميليشيات التي تستهدف زعزعة الأمن والسلم الإقليمي.
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