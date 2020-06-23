شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة المغربية تسجل 92 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 92 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس في البلاد إلى 10 آلاف و264 حالة، وذكرت الوزارة أن عدد الحالات المستبعدة - بعد الحصول على نتائج سلبية للتحاليل المختبرية الخاصة بها - قد بلغ 546 ألفًا و523 حالة منذ بداية انتشار الفيروس في المغرب. وأشارت الوزارة إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس، ليستقر إجمالي عدد الوفيات عند 214 حالة، لافتة إلى تسجيل 18 حالة شفاء جديدة، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي في البلاد إلى 8 آلاف و384 حالة.



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