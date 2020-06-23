شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسرائيلية تعترف بقتل فلسطينى فى الضفة الغربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتلت الشرطة الإسرائيلية اليوم الثلاثاء فلسطينيا، قالت إنه حاول دهس شرطي بسيارته في الضفة الغربية المحتلة. وقال متحدث باسم الشرطة إن الشرطي أصيب بجروح طفيفة في الحادث الذي وقع عند نقطة تفتيش عسكرية إسرائيلية قرب بلدة أبو ديس شرقي القدس. Advertisements ولم يصدر حتى الآن تعليق من مسؤولين فلسطينيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الشرطة الإسرائيلية تعترف بقتل فلسطينى فى الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.