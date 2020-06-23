شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار فى بلدة رأس العين السورية وأنباء عن سقوط قتلى وجرحى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقع انفجار اليوم الثلاثاء، فى بلدة "تل حلف" بريف مدينة رأس العين/ سرى قانيه الواقعة تحت سيطرة الجماعات المسلحة المدعومة من تركيا شمال شرقى سوريا، وسط معلومات عن سقوط قتلى وجرحى. وفق وسائل إعلام تركية. Advertisements وقالت مصادر كُردية أن انفجاراً ناجماً عن سيارة مفخّخة وقع بالقرب من دوار بلدة تل حلف فى ريف مدينة سرى كانيه (رأس العين على الحدود التركية السورية). وبحسب تصريحات المرصد السورى لحقوق الإنسان ، لقى 4 أشخاص مصرعهم فى الانفجار ، وقيل أن هناك إصابات عديدة إثر إنفجار السيارة المفخخة التى استهدفت تجمع للمحال التجارية قرب دوار تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين.

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