شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تعلق على وفاة ممرضة بطوارئ أحد مستشفيات المدينة بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
علقت “صحة المدينة المنورة” على وفاة ممرضة وافدة فلبينية الجنسية، مساء أمس (الإثنين)، جراء إصابتها بفيروس كورونا، والتي تعمل ضمن أفراد طاقم التمريض بطوارئ مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث باسم صحة المدينة مؤيد أبو عنق أن الممرضة “مارلين سابداني” أصيبت بفيروس كورونا، وتم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لها، إذ كانت تعاني من أمراض مزمنة وقد انتقلت إلى رحمة الله.
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