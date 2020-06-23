شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 13 ألف متدرب التحقوا بالبرامج التعليمية عن بُعد خلال جائحة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم أن عدد المتقدمين للبرامج التدريبية في مختلف الدورات المقدمة من قبل الوزارة؛ ممثلةً بوكالة البرامج التعليمية بلغ أكثر من (13000) متدرب ومتدربة.

جاء ذلك في التقرير الإعلامي الذي صدر عن وكالة البرامج التعليمية، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية، وتعليق الحضور لمقرات العمل؛ للحد من انتشار فيروس كورونا (COVID 19)، خلال الفترة من 27 رجب إلى 20 رمضان 1441هـ.

وفي إطار جهود الإدارات التابعة لوكالة البرامج التعليمية؛ نفذت الإدارة العامة للتعليم المستمر عدداً من الأعمال في إطار الجهد الوطني للتصدي لجائحة كورونا، تضمنت التعليم عن بُعد، واستمرار العملية التعليمية وانتظامها في مدارس التعليم المستمر (بنين- بنات) في كافة المناطق والمحافظات، وذلك بالتكامل مع وكالة الوزارة للتعليم العام، والإدارة العامة للتحوّل الرقمي، إلى جانب تجهيز الدليل التنظيمي للحملات الصيفية للتوعية ومحو الأمية، وتنفيذ ما يقارب (100) دورة عن بُعد (تدريب إلكتروني) في مراكز الأحياء المتعلمة للبنين والبنات على مستوى إدارات التعليم استفاد منها 6863 متدرباً ومتدربة؛ بهدف إذكاء روح المنافسة بين الطلاب واستثمار أوقات فراغهم بما يعود عليهم بالنفع، ومنحهم الفرصة لعرض مواهبهم وتجاربهم وإبداعاتهم.

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وبالتنسيق مع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، فقد تم تنظيم مسابقتين لطلبة المدارس السعودية في الخارج، (الأولى) عنوانها (رسالة إلى أبطال الوطن) يكتب فيها المشارك رسالة يوجهها إلى أبطال الوطن في القطاعات الصحية والأمنية والتعليمية، متحدّثاً عن دورهم في أزمة كورونا والجهود المبذولة في محاربته، و(الثانية) عنوانها (أفضل فيلم قصير) يختار المشارك فيها أحد موضوعين؛ جهود المملكة في مكافحة فيروس كورونا، أو جهود وزارة التعليم في استمرار التعلّم عن بُعد في أزمة كورونا.

وقد تم تفعيل التواصل عن بُـعــد في تنفيذ المسابقة، وتلقت الإدارة العامة للمدارس السعودية في الخارج مشاركات أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، وتم تحكيم المشاركات من قبل الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض.وسيُقام إن شاء الله لقاء (عن بُعد) لتكريم الفائزين في المسابقتين المذكورتين أعلاه.

وقدمت الإدارة العامة للموهوبين العديد من اللقاءات، وكان اللقاء الأول عن بُعد ضمن سلسلة لقاءات الطلبة الموهوبين، وخصص هذا اللقاء لطلبة الثانوية، بهدف صقل موهبتهم الإبداعية في البحث العلمي في مجال العلوم التطبيقية العلمية كالطب والهندسة والتكنولوجيا والاختراع، والمجالات العلمية الهامة للطلبة الموهوبين.

وتضمن اللقاء عدة محاور، هي: (أنواع البحث العلمي، الكتابة العلمية، المصادر والأدوات)، كذلك تم تنفيذ اللقاء الثاني عن بُعد، والذي استهدف فئة المعلمين والمعلمات والمشرفين والمشرفات ورؤساء الموهوبين في جميع أنحاء المملكة، بحضور ما يزيد على 90 معلماً ومعلمة، ومشرفاً ومشرفة من جميع مناطق المملكة، واللقاء الثالث، لقاء تعريفيً بمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، بعنوان: (هاكثون الأمل سؤال وجواب)، وقد استضافت إدارة الموهوبين مجموعة من الضيوف؛ للحديث التعريفي عن مشروع هاكثون الأمل؛ وذلك تمكيناً للمواهب المحلية من الخروج بأفكار ابتكارية تسهم في المشروع، وحلول للتحديات التي يمر بها العالم من أثر جائحة كوفيد19، وحضر هذا اللقاء ما يزيد على 270 شخصاً، واستهدف اللقاء الرابع معلمي ومشرفي ورؤساء الموهوبين في جميع مناطق المملكة، عن طريق عرض آراء واتجاهات وأساليب تعليم مبتكرة في مجال تدريس الموهوبين.

وقامت الإدارة العامة للتربية الخاصة بإعداد 15 فيديو، و15 منشوراً عن كيفية الوقاية من فيروس كورونا وبعض النصائح، شارك فيها كل من (جامعة الملك سعود، وجامعة المجمعة، وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة الباحة، والإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران)، وكذلك أقامت الإدارة العامة للتربية العامة 4 محاضرات و4 دورات تدريبية استهدفت المعلمين والمعلمات وأولياء أمور صعوبات التعلّم وبلغ عدد المستفيدين من هذه المحاضرات والدورات 3200 مستفيد ومستفيدة.