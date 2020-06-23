شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 خطوات سهلة وآمنة لإجراء فحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: كشفت وزارة الصحة، عن 4 خطوات سهلة وآمنة بإذن الله لمن يرعب في إجراء فحص عن فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”. وأوضحت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أنه يمكن إجراء الفحص عن طريق الخطوات التالية بأمان: Advertisements • حمل تطبيق صحتي • ثم احجز موعد من خلال التطبق • ثم التوجه لموعدك حسب الوقت والمكان • ثم استلام نتيجة التحليل

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