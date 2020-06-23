شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «وزير الحج»: التنسيق مع البعثات الدبلوماسية لاختيار الحجاج المقيمين داخل المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الدكتور محمد بن صالح بنتن وزير الحج والعمرة عن آلية اختيار أعداد الحجاج الأجانب للمشاركة في موسم الحج هذا العام.

وأكد “بنتن” خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء، أنه سيجري تنسيق بين وزارة الخارجية وجميع البعثات الدولية داخل المملكة بشأن آلية استقبال أعداد الحجاج.

وأضاف: “عند الاتفاق بإذن الله على الأعداد التي يمكن أن تؤدي تلك الفريضة سيتم اختيار هؤلاء الأشخاص عبر البعثات الدبلوماسية ومكاتب شؤون الحجاج لهذه الدول الموجودة في المملكة”.