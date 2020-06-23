«جمارك الشارقة» تطلق حملة «ساهرون على خدمتك يا وطن»

أطلقت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، حملة تحت شعار «ساهرون على خدمتك ياوطن»، تهدف إلى تسليط الضوء على دور العمل الجمركي في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال الخطط والبرامج الطموحة التي أسهمت في الارتقاء بالخدمة الجمركية المقدمة إلى أفضل المستويات، فضلاً عن التأكيد على الثوابت الوطنية التي تحرص الدائرة على تطبيقها تنفيذاً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، المتمثلة في الحرص على تأمين انسيابية حركة البضائع والسلع، لضمان وصول الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء، وكل المنتجات إلى الأسواق بالكميات اللازمة للمستهلكين، إلى جانب تيسير حركة التجارة من، وإلى الدولة لاستدامة سلسلة الإمداد لكل من يعيش على أرض الوطن.

وأكدت دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، أن إرادة النجاح والإنجاز لدى الضباط والمفتشين الجمركيين في جمارك الشارقة، وتحليهم بروح الإخلاص والتفاني في خدمة الوطن لتمكين المجتمع من تخطي كل الأزمات، تستحق أن توجه لهم رسالة شكر من خلال توعية كل فئات المجتمع بدورهم الوطني، وتسليط الضوء على إنجازاتهم، وتضحياتهم التي أظهروها منذ بدء أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، وعزمهم على أن تظل إمارة الشارقة ودولة الإمارات نموذجاً يقتدي به العالم في التعامل مع الأزمات.

وحرصت جمارك الشارقة، ومن خلال منافذها الجمركية، على تقديم أفضل الخدمات للموردين والمصدرين، مستفيدة من الخبرات العالية لموظفيها الأكفاء، ومستعينة بالتقنيات الحديثة والمتطورة في إنجاز المعاملات، وتخليص البضائع جمركياً، والكشف عليها عبر المنافذ البحرية، والبرية، والجوية، للإمارة، لافتاً إلى أن دائرة الموانئ البحرية والجمارك في الشارقة، تبذل جهوداً مستمرة في تطوير مرافقها من أجل تأمين انسيابية سلسة لحركة البضائع والركاب عبر الحدود، إضافة إلى تطبيق القانون الجمركي والتنظيمات والتشريعات الناظمة لذلك، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات العلاقة، حيث تعتمد في تنفيذ تلك الالتزامات من خلال نخبة من الكفاءات الجمركية الذين يبذلون قصارى جهدهم من أجل تذليل الصعاب، ومواجهة التحديات وتوفير الخدمات.

ويأتي إطلاق حملة «ساهرون على خدمتك ياوطن»، التي تتضمن نشر مجموعة من المواد الفلمية عبر حسابات جمارك الشارقة في مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المؤسسات الإعلامية المختلفة، بهدف إطلاع الجمهور على آفاق التطور المستقبلي للعمل الجمركي، وتعريفه بدور جمارك الشارقة، وريادتها العالمية في الابتكار الجمركي، والعمل على توسيع التفاعل مع المجتمع والوصول إليه عبر التواصل المباشر، في إطار جهود الدائرة لتشجيعه وإشراكه في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، إضافة إلى تعريفه بالدور الهام الذي تبذله عناصر الجمارك في حماية الوطن وتيسير حركة التجارة من، وإلى الدولة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وحماية المجتمع من المخالفات المتمثلة بالتهريب الجمركي للمواد الممنوعة كالمخدرات والمواد التجارية المقلدة، أو المضرة بالصحة العامة.