وزير التربية: استمرار دراسة بعض المواد «عن بعد» بعد زوال «كورونا»

كشف وزير التربية والتعليم، حسين الحمادي، عن تواصل التعليم عن بعد في بعض المواد الدراسية بعد انقضاء أزمة فيروس «كورونا»، مشيراً إلى أنه سيتم اختيار بعض المواد الدراسية ليواصل الطلاب تعلمها عن بعد؛ لإكسابهم مهارة التعامل مع المنصات الإلكترونية العالمية.

وأكد الحمادي خلال جلسة حوارية نظمها الاتحاد النسائي العام عبر الاتصال المرئي تحت عنوان «كلكم مسؤول.. الاستعداد للخمسين»، أن 99 % من الطلاب تمكنوا من إجراء الاختبارات الإلكترونية، وهو ما يؤكد نجاح خطة التعليم عن بعد التي استهدفت استمرارية التعليم بالتزامن مع الظرف الراهن، مشيراً إلى أن اختبار الإمارات القياسي «إمسات» يستهدف تقييم مهارات الطلاب؛ لذا كان يصعب تطبيقه عن بعد.

وأضاف: الطلاب المبتعثون في الخارج يواصلون تعليمهم خلال وجودهم في الإمارات، من خلال التواصل مع جامعاتهم عن بعد، وتجري المتابعة مع الجامعات في الخارج؛ لدراسة الوضع في الفصل الدراسي المقبل، مؤكداً استمرار تقديم الدعم المالي لهم، واستمرار الوزارة في استقبال طلبات الابتعاث للتعلم في الخارج.

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من جهتها قالت المتحدثة الرسمية عن حكومة الإمارات، آمنة الضحاك الشامسي، إن جميع الأنشطة والبرامج الصيفية التي ستنظمها المدارس ستكون افتراضية، وسيتم تقديمها للطلاب عبر المنصات الذكية، وأنها ستشمل تنظيم معسكرات تخصصية وأنشطة؛ لتنمية مهارات مختلفة كالمهارات الثقافية والفنية، إضافة إلى تنظيم برامج تدريبية وأكاديمية.

وتابعت: مع العودة للمدارس ستشهد جداول الحصص الدراسية تغييراً؛ بهدف التقليل من الطاقة الاستيعابية في الفصول الدراسية، ونقل الطلاب بالحافلات لن يتعدى نسبة 50%، كما سيتم قياس درجة الحرارة للطلاب يومياً.

وأشارت الضحاك إلى إصدار دليل للمدارس ودليل لأولياء الأمور؛ لتوضيح كيفية العودة للتعليم المباشر، وتعيين مسؤول أمن وسلامة في كل مدرسة؛ لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والمحافظة على صحة وسلامة الطلاب.