«غرفة دبي» تطلق برنامجاً لدعم 100 شركة صغيرة ومتوسطة

أعلنت غرفة تجارة وصناعة دبي عن إطلاق «برنامج المسؤولية المجتمعية لدعم وتوجيه وإرشاد الشركات الصغيرة والمتوسطة» الذي يديره مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة، لمساعدة الشركات على تجاوز تأثيرات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث ستقوم الشركات الكبيرة المنضمة للبرنامج بتوفير دعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، إما عن طريق توفير موارد مباشرة لهذه الشركات، وإما عبر الدعم الإرشادي والتوجيهي المسؤول، لتعزيز تنافسية، وأداء، واستمرارية هذه الشركات، من خلال برامج وتدريب متخصص.

يشمل البرنامج في مرحلته الأولى 100 شركة صغيرة ومتوسطة ضمن قاعدة بيانات مركز أخلاقيات الأعمال، حيث سيتم إرسال نموذج خاص لها لتبيان احتياجاتها، ومن ثم العمل على جمعها مع شركات كبيرة قادرة على تلبية احتياجاتها الحالية والآنية من الموارد، والدعم، والتوجيه.

ويكرس البرنامج الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الكبيرة في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار مسؤوليتها المجتمعية، حيث يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من خبرات ومعارف وإرشادات وموارد الشركات الكبيرة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على أعمالها.

وستقوم شركة «كوكاكولا» بإطلاق المبادرة الأولى ضمن هذا البرنامج، بالتبرع بنحو 250 ألف كمامة، ومنتجات بقيمة 240 ألف دولار لنحو 3 آلاف مطعم ومتجر صغير في جميع أنحاء الإمارات، إضافة إلى تقديم النصح والتوجيهات لبائعي التجزئة من خلال الحملات التوعوية الاجتماعية المصممة لتشجيع العملاء لدعم المتاجر المحلية.

وأشار الدكتور بلعيد رتاب، رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، إلى أن البرنامج الجديد يجمع الشركات الكبيرة الراغبة في القيام بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية في ظل أزمة (كوفيد-19) مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى دعم وتوجيه وإرشاد، معتبراً أن تكاتف القطاع الخاص خلال هذه الأزمة هو أولوية تعمل الغرفة على تعزيزها عبر إطلاق هذا البرنامج الفريد من نوعه.

ولفت رتاب إلى أن فوائد البرنامج تتخطى مجرد مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في فترة معينة، بل يساهم البرنامج كذلك في تأسيس آلية متطورة مستقبلية للدعم المهني، ويحسّن وينّمي العلاقات بين مختلف مكونات القطاع الخاص من شركات صغيرة، ومتوسطة، وكبيرة، مؤكداً أن البرنامج هو خطوة مهمة نحو قطاع خاص أكثر مسؤولية تجاه المجتمع، والسوق، وبيئة الأعمال.

ويستهدف البرنامج الجديد لـ«غرفة دبي»، على المدى المتوسط، تأسيس شبكة متكاملة ومستدامة خاصة بتوفير الدعم والتوجيه المهني، يمكنها أن تعزز من قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة على أداء أعمالها وتحقيق النجاح والتميز.

ويسمح البرنامج للشركات الصغيرة والمتوسطة بإيجاد شركة كبيرة ضمن هذه الشبكة تدعم الاحتياجات المتخصصة لهذه الشركات، حيث سيقوم البرنامج بجمع الشركات الصغيرة والمتوسطة مع مؤسسات كبيرة تطوعت لتقديم خبراتها ومواردها ومهاراتها لدعم هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيقوم مركز أخلاقيات الأعمال التابع للغرفة بتطوير آلية للدعم والتوجيه، وإعداد أدلة إرشادية تدعم البرنامج والشركات المشاركة فيه.