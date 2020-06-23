«رأس امرأة» لدافينشي.. العين تستمع إلى شجون النفس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: أوميد عبد الكريم إبراهيم

لوحة «رأسُ امرأة» أو «لاسكابيلياتا» كما يحلو للبعض تسميتها، هي واحدةٌ من أعظم أعمال الفنان الكبير ليوناردو دافينشي، ورغم اختلاف الرؤى حول تاريخ رسمها، إلا أن غالبية نقاد ومؤرخي الفن يرجحون أن تكون اللوحة قد رُسمت في عام 1500، وهي تُصوّر امرأة شابة فائقة الجمال تَميلُ برأسها، وتبدو الكآبةُ جليَّةً في عينيها، وتُلقّبُ هذه اللوحة كذلك باسم «الشَّعثَاء»، في إشارة إلى خصلات الشعرِ المُتمرّدة، فيما حَرِصَ دافينشي على رسم ملامح في منتهى الرقة للشابّة.

اللوحة الموجودة حالياً في معرض بارما الوطني شمال إيطاليا رُسمت بالطلاء الزيتيّ على الخشب، وهي تُظهر مرونة الأدوات التي لجأ إليها دافينشي لإنجازها، حيث أغنى دافينشي تفاصيل اللوحة باستخدام التدرّجات الموجّهة، كما عَمَدَ إلى إنشاء الصورة عن طريق الرسم التعبيري، ويرى الخبراء أن هذه اللوحة تعتبر جزءاً ممّا أسموه «المرحلة الناضجة في حياة دافينشي»، واكتملت في نفس الحقبة التي رسم فيها دافينشي لوحة «عذراء الصخور»، وقد ضُمَّت لوحة «رأسُ امرأة» إلى مجموعة «البارميزان» اعتباراً من عام 1839 بعد أن كانت جزءاً من مجموعة «بيت غوزاغا» منذ العام 1627.

تشير التقديرات إلى أن دافينشي رسم لوحة «رأسُ امرأة» بعد ما يقارب عشرين عاماً من إتمامه لوحته الشهيرة «العشاء الأخير»، وفيها ظلَّ ملتزماً بأسلوبه المعهود في إظهار «المرأة النموذجية»، حيث دأب دافينشي على إبراز جمال الأنثى الممزوج بالرقّة والبساطة، فضلاً عن إظهار ما يختلج في داخل المرأة من حزن أو فرح أو تَأَثُّر، وذلك من خلال ملامح وتعابير وجهها، وقد استخدم دافينشي لوناً ترابياً في رسم هذه اللوحة، وفيها مزج بين شكلين للطبيعة هما الطبيعة الأنثوية والطبيعة الأم بأسلوب متقن كما في العديد من لوحات دافينشي التي تكون فيها المرأة حاضرةً بقوة، إلا أن عالم النفس سيجموند فرويد كان يعتقد أن دافينشي لم يكن يرسم المرأة بشكل موضوعي، وإنما وفقاً لجملة من الانعكاسات النفسية.

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هدوء

ثمَّة قاسم مشترك بين هذه اللوحة ولوحة «الموناليزا» للفنان ذاته؛ حيث الملامح الغامضة والمحيِّرة، فإلى جانب شعرها المتناثر بطريقة عفوية، فإن المرأة الظاهرة في هذه اللوحة، التي تتميز بأنفٍ دقيق وعينين شبه مغمضتين يظهر على وجهها خليط من المشاعر المتباينة بين السعادة والحزن، إلا أن الشعور العام لهذه اللوحة يبعث على الهدوء والسكينة، كما أن هذه المرأة غامضةُ الهويّة، ما دفع النقّاد إلى الاعتقاد بأن تكون إحدى «المادونات» التي دَأبَ دافينشي على رسمهنَّ في العديد من أعماله، وقد كان عام 1998 بمثابة منعطف تاريخي بالنسبة لهذه اللوحة، وذلك بعد ظهورها في فيلم سينمائي اتخذت فيه بطلة الفيلم الوضعية ذاتها التي تظهر في لوحة «رأسُ امرأة»، ما أكسبها شعبيةً عارمة آنذاك.

تأمل عميق

يرى عدد من نقّاد ومؤرخي الفن أن ليوناردو دافنشي رسم هذه اللوحة بطريقة احترافية بارعة تؤهلها لمواجهة مختلف عوامل التقادم أو النسيان، وأن تبقى في واجهة المشهد لعقود طويلة؛ كما أن حالة التأمل العميق الظاهرة في اللوحة دفعت نقّاداً آخرين إلى القول إنها أكثر أعمال دافينشي إبداعاً، بل ذهبوا لأبعد من ذلك، وأشاروا إلى احتمال أن تكون أكثر أهمية من «الموناليزا»، وقد وصف الباحث الأمريكي ألكسندر ناجل، اللوحة قائلاً: «لا تركز المرأة عينيها على أي كائن في الخارج، وعيناها تعطيان الانطباع بأنها سوف تبقى حيث هي. هي ترى من خلال الداخل بدلاً من تَلقّي الانطباعات الفورية عن العالم الخارجي. هذه هي الحالة والموقف لامرأةٍ عالقة في حالة ذهنية وشاردة في فكرة معينة غير مدركة لها».

لوحة «رأسُ امرأة» لم تَجنَح عن الخط الذي كان يتَّبعه دافينشي في رسم الجمال الأنثوي خلال عصر النهضة الإيطالي، الذي ركَّز فيه بشكل خاص على الشفاه الرقيقة، والأنف الدقيق، والنتوء البسيط في الجبين العريض، فضلاً عن الابتسامة الغامضة والمبهمة التي باتت من سمات أعمال الفنان الإيطالي.