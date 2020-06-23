مصر... الإعلان عن ضوابط وشروط عودة الصلاة في المساجد

وأشارت وزارة الأوقاف في بيان نقلته صحيفة "الشروق" المصرية إلى أن الصلاة ستعود إلى الجوامع اعتبارا من يوم السبت المقبل، ولكن بشروط وضوابط محددة، بعد غلق استمر قرابة الـ3 أشهر تقريبا ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وجاءت أبرز ضوابط الأوقاف لفتح المساجد على النحو التالي:

© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

- ترك مسافات بين المصلين لا تقل عن متر ونصف طولا وعرضا.

- قصر فتح المساجد على أداء الصلاة فقط.

- عدم السماح بالدروس الدينية أو الندوات أو أي من الأنشطة الأخرى داخل المساجد.

- استمرار غلق دورات المياه في المساجد.

- الالتزام بإحضار المصليين المصلى الشخصي الخاص به والكمامة.

Advertisements

- استمرار غلق الأضرحة و دور المناسبات وعدم السماح بعقد القران أو العزاء داخل المساجد.

كما دشنت وزارة الأوقاف مشروعا لإنشاء بوابات تعقيم خاصة بالمساجد وخط إنتاج قناع الوجه الوقائي.

كما أشارت الوزارة إلى أنها أتمت جميع أعمال صيانة وفرش المساجد خلال الفترة الماضية بالمحافظات، استعدادا لعودة العمل بالمساجد.

كان مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري قد أعلن قبل قليل، إعادة فتح المطاعم والمقاهي والنوادي الرياضية، بدءا من السبت المقبل 27 يونيو/حزيران، ضمن قرارات تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة "كورونا".

وأضاف مدبولي أن وسائل النقل الجماعي ستعمل حتى منتصف الليل وتعود للعمل مرة أخرى فى الرابعة صباحا، مع عودة دور العبادة لأداء الشعائر اليومية واستمرار تعليق صلاة الجمعة وقداسات الكنيسة الرئيسية.

وحسب مدبولي، يستمر غلق الحدائق والشواطئ والمتنزهات العامة لفترة زمنية لم يعلن عنها.