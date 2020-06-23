الأردن: أي تهديد لاستقرار السعودية يهدد استقرار المنطقة

ونقلت قناة "المملكة" إدانة الأردن لمحاولات الحوثيين استهداف مناطق مدنية في السعودية.

أعلن المتحدث باسم جماعة "أنصار الله"، يحيى سريع، تنفيذ عملية "توازن الردع الرابعة" على العاصمة السعودية الرياض، التي وصفها بالعملية الهجومية الأكبر على السعودية.

وقال المتحدث إن عملية توازن الردع الرابعة "دكت وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة سلمان الجوية ومواقع عسكرية في الرياض وجيزان ونجران".

وتابع سريع: "عملية توازن الردع الرابعة تمت بعدد كبير من الصواريخ الباليستية والمجنحة "قدس" و"ذوالفقار" وطائرات سلاح الجو المسير".

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وأكد سريع أن القوات المسلحة ستنفذ مزيدا من العمليات ضد أهداف سعودية حتى يتم رفع الحصار ووقف العدوان عن اليمن.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الاثنين، أنه اعترض طائرات مسيرة مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) نحو السعودية.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي: "ميليشيات الحوثي قامت مساء الاثنين بإطلاق عدد من الطائرات بدون طيار (مفخخة) باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، وجرى اعتراض عدد منها من قبل قوات التحالف المشتركة".

وتستخدم "أنصار الله" الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، لاستهداف المواقع والقوات السعودية، التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.